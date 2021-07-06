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Бывшего красноярского военнослужащего осудили за смерть младенца

Главная Общество
Красноярск
12:00 6 Июля 2021
общество, происшествия, смерть
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Его осудили за причинение смерти по неосторожности. Гарнизонный военный суд назначил ему 1 год в колонии-поселении.

Всё произошло в марте этого года. Мужчина остался один дома с ребёнком возрастом 1 месяц и 4 дня. Ефрейтор держал девочку на руках и при этом наклонился для того, чтобы взять телефон. Так получилось, что он не удержал ребёнка, уронил с высоты около полутора метров. При падении, девочка получила многочисленные повреждения жизненно важных органов, что повлекло её смерть.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.109 УК РФ и отправил в колонию.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Depositphotos

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