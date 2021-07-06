Бывшего красноярского военнослужащего осудили за смерть младенца

Его осудили за причинение смерти по неосторожности. Гарнизонный военный суд назначил ему 1 год в колонии-поселении.

Всё произошло в марте этого года. Мужчина остался один дома с ребёнком возрастом 1 месяц и 4 дня. Ефрейтор держал девочку на руках и при этом наклонился для того, чтобы взять телефон. Так получилось, что он не удержал ребёнка, уронил с высоты около полутора метров. При падении, девочка получила многочисленные повреждения жизненно важных органов, что повлекло её смерть.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.109 УК РФ и отправил в колонию.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Depositphotos