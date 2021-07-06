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В Красноярском крае началась «вторая волна» приема детей в школу

Главная Общество
Красноярск
12:15 6 Июля 2021
красноярск, дети, школы
Фотография © РИА Новости
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В Красноярском крае началась вторая волна приёма детей в школы. Из новшеств – для записи ребёнка в школу, не обязательно иметь прописку в этом же районе.

Обычно запись детей в школы открывается весной – 1 апреля, но в этот раз всё перенесли на 6 июля. Приём будет идти до заполнения свободных мест в школе. Во «вторую волну» принимают заявления от тех родителей, кто не закреплён на закреплённом за школой участке. Приём заявлений продлится до 5 сентября.

В министерстве образования уточнили, что в школа может отказать ребёнку в приёме если места заполнены. Исключения – старший брат или сестра ребёнка уже учатся в этой школе.

Заявление принимают несколькими способами: в школе, по почте, через электронную почту школы или ее сайт и через портал Госуслуг.

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