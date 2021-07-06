Число самозанятых в крае растёт

На конец июня на учёт в налоговые органы в качестве самозанятых встали больше 40 тыс жителей региона.

— Для того, чтобы не перечислять за работников НДФЛ и страховые взносы, работодатель может оформить своих работников, как самозанятых. Сэкономить не получится, ведь по закону работодатель обязан уплачивать НДФЛ и страховые взносы, если привлекает в качестве самозанятых своих бывших работников, с момента увольнения которых прошло менее двух лет. Если заключённый с бывшим работником гражданско-правовой договор будет признан трудовым, то организация может быть вообще привлечена к административной ответственности, — рассказала Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Самозанятые могут пользоваться бесплатными информационно-консультационными и образовательными услугами в центрах «Мой бизнес» (обучающие семинары, консультации по ведению предпринимательской деятельности, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях), брать микрозаймы по льготным ставкам. В некоторых банках можно подать заявку на кредиты по ставкам от 7%.

Обо всех мерах поддержки для самозанятых можно узнать в центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-01-24.

В этом году в Красноярском крае реализуется регпроект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 16,8 млн рублей предусмотрены из федерального и регионального бюджетов на поддержку самозанятых в Красноярском крае.

Фото: vedomosti.ru