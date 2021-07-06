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Сотрудник медицинского центра украл деньги у пациента и проиграл их в онлайн-казино

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Красноярск
10:35 6 Июля 2021
общество, происшествия, красноярск, кража
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Следователи специализированного отдела СУ МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование и направили уголовное дело в Октябрьский районный суд г. Красноярска. 28-летний красноярец обвиняется в краже денег с банковской карты, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отдел полиции в сентябре обратился мужчина, он рассказал, что был в медицинском центре Красноярска. На время лечения, он сдал на хранение сотрудникам клиники свои личные вещи, там был и мобильный телефон. Когда, мужчину выписали, он сразу обнаружил, что с его карты кто-то снял деньги.

Работники уголовного розыска выяснили, что денежные средства украл ранее не судимый сотрудник клиники. Обвиняемый занимался на работе игрой в онлайн-казино. Он потратил все свои деньги, но решил продолжить игру. Обвиняемый взял из сейфа мобильный пациента, перевёл на свой счёт 360 тыс руб. с помощью мобильного банка. Он надеялся вернуть средства после того, как выиграет.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта» (максимальное наказание лишение — свободы до 6 лет).

При расследовании обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшему.

Фото: https:yakutia.info

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