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Как пережить аномальную жару?

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Красноярск
10:15 6 Июля 2021
общество, жара, мчс
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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По прогнозам синоптиков, сегодня в центральных и южных районах Красноярского края ожидается температура воздуха до + 36° С, сообщается на сайте ГУ МЧС Росси по Красноярскому краю.

Не стоит забывать, что перегрев может привести к тепловому удару.

Симптомы теплового удара: тошнота, повышение температуры тела, покраснение кожи, вялость, учащённое дыхание с одышкой, судороги, обморок.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте, пожалуйста, простые правила:

перед выходом из дома на открытые участки тела нанесите солнцезащитные средства с spf не ниже 30;

избегайте физических нагрузок;

с 11 до 17 часов старайтесь не выходить из помещения;

не употребляйте алкоголь и сладкие газированные напитки;

надевайте лёгкую свободную одежду из натуральных тканей;

надевайте головной убор;

не устанавливайте на кондиционере температуру ниже + 18° С, это поможет избежать резкого перепада температур;

имейте при себе воду;

если нет противопоказаний, пейте в день не менее 1,5 литров воды.

О том, как пережить жару и не допустить обострений людям с хроническими заболеваниями, лучше заранее проконсультироваться с врачом.

Вспомним июнь 2018 года, спасатели тогда оказали помощь трём перегревшимся туристам. Туристы тогда не могли сами добраться до остановки общественного транспорта.

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