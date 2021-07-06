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Новые ограничения из-за коронавируса в крае будут действовать с 7 июля

Главная Общество
Красноярск
09:45 6 Июля 2021
общество, запрет, здравоохранение, вакцинация
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Ограничения связаны с ростом числа заболевших COVID-19. Как мы сообщали ранее, за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 322.

Так что же изменится с завтрашнего дня?

  • По-прежнему сохранится запрет на работу танцполов внутри помещений.
  • В ТРЦ фуд-корты продолжат работать только на вынос и в режиме доставки.
  • Заведения общественного питания снова будут работать с 7 до 23 часов. Ограничения не коснутся деятельности общепита в аэропортах, на жд-вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса, обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников.
  • До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки приостановлена работа аквапарков и аттракционов (в помещениях и на открытом воздухе).
  • Учреждения культуры и искусства, концертные организации, театры, кинотеатры  смогут работать только при заполнении зала не более чем на 50 % от общей вместимости.
  • Загрузка крытых спортивных сооружений,  фитнес-центров, спортзалов, бассейнов должна составлять не более 50 % пропускной способности.
  • С присутствием зрителей в количестве не более 50 % от общей вместимости сооружения будут проходить физкультурные и спортивные мероприятия, матчи профессиональных спортклубов.
  • Работодателям рекомендовано оказать содействие медицинским организациям в проведении вакцинации работников и создавать условия для её прохождения.

Фото: gbs.spb.ru

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