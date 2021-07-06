Новые ограничения из-за коронавируса в крае будут действовать с 7 июля

Ограничения связаны с ростом числа заболевших COVID-19. Как мы сообщали ранее, за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 322.

Так что же изменится с завтрашнего дня?

По-прежнему сохранится запрет на работу танцполов внутри помещений.

В ТРЦ фуд-корты продолжат работать только на вынос и в режиме доставки.

Заведения общественного питания снова будут работать с 7 до 23 часов. Ограничения не коснутся деятельности общепита в аэропортах, на жд-вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса, обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников.

До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки приостановлена работа аквапарков и аттракционов (в помещениях и на открытом воздухе).

Учреждения культуры и искусства, концертные организации, театры, кинотеатры смогут работать только при заполнении зала не более чем на 50 % от общей вместимости.

Загрузка крытых спортивных сооружений, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов должна составлять не более 50 % пропускной способности.

С присутствием зрителей в количестве не более 50 % от общей вместимости сооружения будут проходить физкультурные и спортивные мероприятия, матчи профессиональных спортклубов.

Работодателям рекомендовано оказать содействие медицинским организациям в проведении вакцинации работников и создавать условия для её прохождения.

Фото: gbs.spb.ru