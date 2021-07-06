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У пациентов с COVID-19 могут возникать серьёзные неврологические осложнения

Главная Общество
Красноярск
09:16 6 Июля 2021
общество, заболевание, вакцинация
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Михаил Мартынов, главный невролог Минздрава России рассказал, что осложнения COVID-19 ведёт к серьёзным неврологические нарушениям: поражения периферической нервной системы в виде аутоиммунных полиневропатий, инфекционные поражения центральной нервной системы – менингоэнцефаломиелиты, церебральные инсульты (геморрагические и ишемические), острые рассеянные энцефаломиелиты.

По статистике, частота церебральных инсультов у больных коронавирусом — 1,6 %. Кстати, отдельные неврологические симптомы могут сохраняться несколько недель и даже месяцев, сообщается на сайте Минздрава России. Они чаще встречаются у пациентов, которые перенесли заболевание в тяжёлой форме.

Как отметил Михаил Мартынов, единственная защита от коронавируса, сопутствующих осложнений после перенесённого заболевания — вакцинация.

Наверное, стоит напомнить, что количество заболевших в Красноярском крае продолжает расти. На 05 июля подтверждённых диагнозов + 322 за сутки и это максимальный суточный прирост с середины февраля. Часто болезнь проходит в тяжёлой форме, порой со смертельным исходом. Например, на 05 июля за сутки умерли 9 человек, а за весь период пандемии - 4 022.

Фото: msk.ramsaydiagnostics.ru

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