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В Красноярском крае + 322 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

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Красноярск
19:25 5 Июля 2021
общество, болезнь, вакцинация
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По данным оперштаба Красноярского края на 05 июля под наблюдением врачей находятся 31 403 человек (+ 3 199 новых за сутки), снято с учёта 1 406 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 79 092 (+ 322 за сутки), 

это максимальный суточный прирост с середины февраля. Всего вылечили 70 828 (+ 105 за сутки), 4 022 погибших (+ 9 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 2 973 770 (+ 7 649 за последние сутки).

Напомним, что количество заболевших растёт каждый день. Часто болезнь проходит в тяжёлой форме, порой со смертельным исходом. Медики отмечают, что основная часть госпитализированных — не привитые от COVID-19 пациенты, среди тяжёлых случаев течения болезни, привитых и вовсе нет.

Власти не исключают введение обязательной вакцинации в нашем регионе.    

Фото: Daniel Schäfer / dpa / Global Look Press

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