Губернатору отчитались о ходе ремонтных работ на автодороге в пос. Боровое под Лесосибирском

Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс заслушал доклад о работах на автодороге в пос. Боровое под Лесосибирском Константина Димитрова, министра транспорта края. На состояние этой дороги во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась Наталья Прокопьева, местная жительница.

Как рассказал министра транспорта Красноярского края, уже сделан прокол ниже трубы. Трубу, кстати, в прошлом году во время ремонта установил подрядчик с нарушениями, то есть установил выше нужных отметок. Это и есть причина сложившийся ситуации, а также большое количество талых вод. На данный момент вода ушла, на участке организован безопасный проезд для жителей. Объём и виды необходимых работ специалисты уже оценили.

— До окончания этого строительного сезона нужно провести необходимый комплекс работ, он позволит закрыть эту проблему для жителей. Основное — наладить диалог с населением. Важно, чтобы люди понимали, почему это произошло, кто виноват и главное — в какие сроки всё будет исправлено, — подчеркнул Александр Усс.

Фото: altapress.ru