6 июля
Красноярск
погода +18 °C
73.35
 
€ 87.03
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Губернатору отчитались о ходе ремонтных работ на автодороге в пос. Боровое под Лесосибирском

Главная Общество
Красноярск
19:00 5 Июля 2021
общество, дороги, реконструкция
версия для печати Ico_print

Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс заслушал доклад о работах на автодороге в пос. Боровое под Лесосибирском Константина Димитрова, министра транспорта края. На состояние этой дороги во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась Наталья Прокопьева, местная жительница.

Как рассказал министра транспорта Красноярского края, уже сделан прокол ниже трубы. Трубу, кстати, в прошлом году во время ремонта установил подрядчик с нарушениями, то есть установил выше нужных отметок. Это и есть причина сложившийся ситуации, а также большое количество талых вод. На данный момент вода ушла, на участке организован безопасный проезд для жителей. Объём и виды необходимых работ специалисты уже оценили.

— До окончания этого строительного сезона нужно провести необходимый комплекс работ, он позволит закрыть эту проблему для жителей. Основное — наладить диалог с населением. Важно, чтобы люди понимали, почему это произошло, кто виноват и главное — в какие сроки всё будет исправлено, — подчеркнул Александр Усс.

Фото: altapress.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 322 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Красноярском крае + 322 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

5 Июля 2021 г.
+ 9 погибших за сутки
Новости Красноярска: Пожарные потушили более 100 пожаров в Красноярском крае

Пожарные потушили более 100 пожаров в Красноярском крае

5 Июля 2021 г.
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли 19 жителей края из ДТП
Новости Красноярска: Звание "Лучший пахарь" завоевал механизатор Емельяновского района

Звание "Лучший пахарь" завоевал механизатор Емельяновского района

5 Июля 2021 г.
«Пахарь. Профессионал» представит регион на чемпионате России по пахоте
Новости Красноярска: Пункт вакцинации от COVID-19 на Красноярском железнодорожном вокзале продолжает работать в круглосуточном режиме

Пункт вакцинации от COVID-19 на Красноярском железнодорожном вокзале продолжает работать в круглосуточном режиме

5 Июля 2021 г.
Он расположен на первом этаже в помещении действующего медпункта
Новости Красноярска: За сутки было потушено три лесных пожара

За сутки было потушено три лесных пожара

5 Июля 2021 г.
На территории края зарегистрированы 5 лесных пожаров
Новости Красноярска: На 82-м году жизни умер Владимир Меньшов

На 82-м году жизни умер Владимир Меньшов

5 Июля 2021 г.
Народный артист и режиссёр скончался от последствий коронавируса
Новости компаний
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

3 Июля 2021 г.
В эту стадию турнира вышли сборные Испании и Италии
Новости Красноярска: Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

30 Июня 2021 г.
Самый высокий уровень воды наблюдался 7 июня (4 м 70 см)
Новости Красноярска: На озере в Шушенском утонул ребёнок

На озере в Шушенском утонул ребёнок

5 Июля 2021 г.
Обстоятельства трагедии выясняются
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru