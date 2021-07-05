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На 82-м году жизни умер Владимир Меньшов

Главная Общество
Красноярск
16:35 5 Июля 2021
некролог, режиссер, эпидемия
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Киноконцерн «Мосфильм» сообщил о смерти Владимира Меньшова. Советский и российский режиссёр умер на 82-м году от последствий коронавирусной инфекции.

Владимир Меньшов подарил нам такие фильмы , как «Москва слезам не верит»; «Ширли-мырли» и «Розыгрыш» и многие другие.

«Мосфильм и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня не стало Владимира Валентиновича. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни», – говорится на сайте "Мосфильма".

О дате и временем прощания с режиссером станет известно позднее. В память о народном артисте и режиссёре могут установить памятную доску. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

«Я только узнал. Очень грустная новость. Он достоин увековечения, и мы поддержим подобную инициативу, если к нам обратятся», – отметил Герасимов.

Добавим, что фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» получил «Оскар»  в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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