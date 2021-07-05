Пожарные потушили более 100 пожаров в Красноярском крае

На прошлой неделе пожарно-спасательные подразделения края совершили 952 выезда (105 на пожары).

753 человека личного состава и 224 единицы техники привлекалось на тушение. Добровольная пожарная охрана оказывала помощь в четырех случаях.

16 раз сотрудники пожарно-спасательных подразделений принимали участие в ликвидации последствий ДТП, спасли 19 жителей региона.

43 выезда совершили поисково-спасательные формирования. Помощь оказывалась в 30 случаях, спасено 12 человек.

76 туристических групп (в них состоят 596 человек, из них 158 детей) находятся на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В Красноярском крае официально открыты пляжи в Емельяновском, Березовском районах, а также три - в Зеленогорске и 2 - в Железногорске.