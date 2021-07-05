В Назарово медведи вышли к людям

Жители Назарово сообщают о выходящих из леса «хозяевах тайги». Медведя-подростка видели в районе водонапорной башни и у стелы на въезде в город. Неизвестно был ли это один и тот же хищник или же разные. Также по кадрам видно, что животное голодно, но не агрессивно.

Это уже не первый выход хищников в город: их видели на кладбищах, в районе садов и деревне Верхняя Чулымка. Мэр Назарово Сергей Сухарев дал поручение убить таких медведей.

Встречи с медведями происходят по всему краю. На прошлой неделе двух медведей видели в Лесосибирске. Для одного из хищников она закончилась смертью. Вторая – в Северо-Енисейске, где медведь напал на школьницу. Девочке удалось спастись в доме одной из жительниц посёлка. Хищника убил участковый.

Фото: regnum.ru