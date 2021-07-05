Пункт вакцинации от COVID-19 на Красноярском железнодорожном вокзале продолжает работать в круглосуточном режиме

На железнодорожном вокзале станции Красноярск продолжает работу пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время он экипирован вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая предоставляется Министерствам здравоохранения Красноярского края.
Напомним, пункт открылся 17 июня с целью ускорения процесса вакцинации населения и стал одним из самых востребованных у горожан. Ежедневно врачи прививают здесь несколько сотен человек. Всего за этот период было привито порядка 4 000 красноярцев.
Пункт расположен на первом этаже вокзала в помещении действующего медпункта, он работает в круглосуточном режиме. Сделать прививку здесь может любой желающий. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
В медпункте установлено специальное фармацевтическое холодильное оборудование для хранения препаратов и созданы все условия, необходимые врачам для проведения вакцинации.
Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.
Фото: Известия