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Пункт вакцинации от COVID-19 на Красноярском железнодорожном вокзале продолжает работать в круглосуточном режиме

Главная Общество
Красноярск
17:00 5 Июля 2021
общество, вакцинация, в красноярском крае
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На железнодорожном вокзале станции Красноярск продолжает работу пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время он экипирован вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая предоставляется Министерствам здравоохранения Красноярского края.

Напомним, пункт открылся 17 июня с целью ускорения процесса вакцинации населения и стал одним из самых востребованных у горожан. Ежедневно врачи прививают здесь несколько сотен человек. Всего за этот период было привито порядка 4 000 красноярцев.

Пункт расположен на первом этаже вокзала в помещении действующего медпункта, он работает в круглосуточном режиме. Сделать прививку здесь может любой желающий. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В медпункте установлено специальное фармацевтическое холодильное оборудование для хранения препаратов и созданы все условия, необходимые врачам для проведения вакцинации.

Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Фото: Известия

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