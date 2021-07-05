Звание "Лучший пахарь" завоевал механизатор Емельяновского района

В четвёртый раз в Уярском районе на сельхозугодьях Уярского сельхозтехникума состоялся краевой конкурс «Пахарь года».

За победу сражались тринадцать работников сельхозпредприятий и хозяйств, шесть студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования Красноярского края и школьники. Победителей выбрали в трёх номинациях.

В этом году победитель соревнований в номинации «Пахарь. Профессионал» представит регион на чемпионате России по пахоте. На это выделены средства из краевого бюджета.

Участники показали умения в обработке почвы. Школьники пахали на мини-тракторах, студенты — на Белорусах, а профессионалы своего дела — на Кировцах седьмой серии.

Комиссия оценивала качество разделительной и заключительной борозд, количество проходов, соблюдение глубины вспашки, границ заглубления и подъёма плуга и многое другое.

Участники соревновались также в фигурном вождении. Профессионалы сдавали и тестирование на знание теории.

В номинации «Пахарь. Профессионал» лучший результат у механизатора ООО «Пахарь» Емельяновского района Сергея Межаева. Второе место у Николая Кужилина из ООО «Содружество» Новосёловского района, третье — у Анатолия Грехова, механизатора ООО «Нектар» Уярского района.

В номинации «Пахарь. Молодой профессионал» победителем стал Иван Уберт, студент Уярского сельхозтехникума. Второе место досталось студенту Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева Дионисию Кустову, третье — Данилу Власову из Южного аграрного техникума.

Среди юных профессионалов победа у команды из Южно-Александровской СОШ № 5 Иланского района — Максим Самушев и Захар Циркунов. Второе место заняли учащиеся Чулымской средней школы Балахтинского района — Роман Баранов, Леонид Ильичёв. Третье место у Александра Слепенкова и Захара Брюханова из Новогородской СОШ № 3 Иланского района.

Победителей конкурса наградили дипломами и премиями, участников — благодарственными письмами. Призовой фонд из бюджета края — 400 тыс. руб.

Фото: krskstate.ru