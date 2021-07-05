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За выходные было потушено три лесных пожара

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Красноярск
16:55 5 Июля 2021
общество, происшествия, лесные пожары
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05 июля на 09:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 5 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 23 га в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Все лесные пожары ликвидированы.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за минувшие выходные локализовано три лесных пожара в Кежемском районе. В тушении были задействованы более 230 человек и 4 единицы техники. 28 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: aviales-rkomi.ru

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