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Машины скорой помощи в подарок получила Богучанская районная больница

Главная Общество
Красноярск
15:00 5 Июля 2021
общество, медицина, поддержка
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Богучанская районная больница получила в подарок от РУСАЛа две новые машины скорой помощи, оснащенные самым современным оборудованием. 
Подарок для всего района очень актуальный и своевременный, отметила главврач Богучанской РБ Марина Безруких, с учетом нового витка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня для ковидных пациентов развернуто уже 90 коек и все они заняты.  

«Я всегда говорю – хорошо, что на территории нашего района есть такой друг, товарищ и партнер как РУСАЛ. Сейчас район накрывает третья волна ковид-19 и мы уже понимаем, что это посерьезнее, чем первые две. И мне даже представить сложно и страшно, что бы мы делали без нашего медцентра помощи и спасения, который был построен для лечения ковидных пациентов по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаска. Искренние слова благодарности от имени всего коллектива выражаю Олегу Владимировичу, который оказался настолько прозорлив, что задолго до второй и третьей волны принял решение о строительстве медцентра в Богучанах.  А сегодня еще один неожиданный, но крайне нужный подарок: два автомобиля скорой помощи с внутренней начинкой, полностью соответствующей требованиям по оказанию медицинской помощи сложным пациентам. Еще раз большое спасибо - от имени всех медработников Богучанской РБ и всех жителей района». 

Машины скорой помощи в подарок получила Богучанская районная больница

Машины доставлены в максимальной комплектации, подчеркивает Максим Лушников, главный фельдшер отделения скорой медицинской помощи Богучанской РБ. 

«Здесь предусмотрено все для экстренной помощи и интенсивной терапии пациентов, - перечисляет технические возможности главный фельдшер, - есть аппарат искусственной вентиляции легких, очень востребованный сегодня с учетом третьей волны. Есть, конечно, дефибриллятор, электрокардиограф, реанимационный и акушерский наборы и баллоны с кислородом. Автомобили оснащены средствами радиосвязи, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС и GPS». 

После завершения формальностей с ГИБДД новенькие скорые выйдут в рейс.

 

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