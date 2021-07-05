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В Красноярск поступило ещё 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Главная Общество
Красноярск
15:20 5 Июля 2021
вакцинация, здравоохранение, общество
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Вакцина «Спутник V» от COVID-19 принята на специальный склад. Препарат начали развозить по поликлиникам и больницам города и Красноярского края.

С начала вакцинации всего в край отгрузили около 480 тысяч доз препарата.

Вакцинацию проводят в 83 медучреждениях региона. Жители, желающие провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru.

Работают и удобные внебольничные пункты:

на железнодорожном вокзале;

в парке флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293), с 10.00 до 19.00 (санитарные дни понедельник, вторник);

в ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1 ст. 39), ежедневно с 10.00 до 20.00;

в ТЦ «Зелёный» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

в  ТЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77), с 10.00 до 22.00 (санитарный день понедельник);

в гипермаркете «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77), с 8.00 до 20.00 (санитарный день воскресенье);

в гипермаркете «Леруа Мерлен» (ул. Калинина, 82), с 10.00 до 20.00 (санитарный день воскресенье);

в ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 ст.4), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

в ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

в ТЦ «Красноярье» (пр. им. газеты "Красноярский Рабочий", 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник).

Записываться предварительно в такие пункты не нужно, достаточно лишь при себе иметь паспорт и СНИЛС. Не забываем, что второй компонент вакцины нужно поставить через 21 день в том месте, где была поставлена первая.

Фото: krskstate.ru

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