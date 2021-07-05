Пенсионеры Красноярского края завоевали «бронзу» сибирского чемпионата по компьютерному многоборью

В Москве подвели итоги XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Третье место среди команд Сибирского федерального округа заняла команда участников из Красноярского края: Валентина Зайцева из Ужурского района, Владимир Гайдуков из Зеленогорска, Галина Ермоленко и Иван Ковтун из Енисейского района.

Все участники финального поединка продемонстрировали свою работу в поисковых системах, умение пользоваться приложениями на смартфонах, показали знания безопасной работы в интернете онлайн.

— Вся наша команда — выпускники курсов компьютерной грамотности. Курсы действуют в рамках нацпроекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение» на базе учреждений социального обслуживания края и в филиалах Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие». Мы гордимся результатами команды и поздравляем победителей, — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Стоит отметить, что в этом году участниками чемпионата стали 286 человек из 77 регионов России и 11 стран мира: из Польши, Беларуси, Финляндии, Германии, Литвы, Латвии, Египта, Болгарии, Великобритании, Дании, Греции. При этом в прошлом году принимали участие 254 человека из 69 регионов России и 15 стран мира.

Участие в этом чемпионате команды Красноярского края принимают с 2013 года. В 2018 команда края на чемпионате заняла пятое место в командном зачёте и первое место среди команд Сибирского федерального округа. Представители от Красноярского края дважды занимали призовые места: в 2014 году 1-е место и в 2019 году 3-е место. Кстати, и в 2020 году команда края также стала лучшей среди команд СФО.

Фото: d-russia.ru