5 июля
Красноярск
погода +31 °C
73.62
 
€ 87.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

Главная Общество
Красноярск
13:34 5 Июля 2021
наказание, убийство, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

Как мы писали ранее, в Центральном районном суде Красноярска на прошлой неделе состоялось судебное заседание по делу Андрея Шилова и Сергея Шмелева. Прокурор запросил для убийц по 15 лет колонии строгого режима.

Жители Красноярска переживали, что связи одного из преступников помогут избежать наказания.

Но сегодня огласили приговор для Шмелева и Шилова. Оба убийцы получили по 14,5 лет колонии строго режима, а также с них будет взыскано  5,5 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года Андрей и Сергей пришли в квартиру спортсмена Дмитрия Сисигина, избили его, а видео выложили в соцсети. От нанесённых травм, пострадавший через несколько недель скончался в больнице.

Фото: iz.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На озере в Шушенском утонул ребёнок

На озере в Шушенском утонул ребёнок

5 Июля 2021 г.
Обстоятельства трагедии выясняются
Новости Красноярска: Машины скорой помощи в подарок получила Богучанская районная больница

Машины скорой помощи в подарок получила Богучанская районная больница

5 Июля 2021 г.
Машины медикам передала компания РУСАЛ
Новости Красноярска: В крае за выходные утонули три человека

В крае за выходные утонули три человека

5 Июля 2021 г.
В жаркие дни возможно увеличение происшествий на воде
Новости Красноярска: Аптеки Железнодорожного района тщательно соблюдают антиковидные меры

Аптеки Железнодорожного района тщательно соблюдают антиковидные меры

5 Июля 2021 г.
За прошлую неделю в Железнодорожном районе выявлено 28 нарушений
Новости Красноярска: Специалисты рассказали о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

Специалисты рассказали о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

5 Июля 2021 г.
Главный внештатный специалист Минздрава России рассказала о том, как действует вакцина на репродуктивную систему мужчин и женщин. Материал об этом появился на сайте «Известий». По словам заместителя директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» профессора Наталии Д...
Новости Красноярска: Уровень воды в Енисее снова поднялся

Уровень воды в Енисее снова поднялся

5 Июля 2021 г.
На сегодняшний день уровень воды составляет 323,7 см
Новости компаний
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дания и Англия пробились в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Дания и Англия пробились в полуфинал чемпионата Европы по футболу

4 Июля 2021 г.
Англичане до сих пор не пропустили ни одного мяча
Новости Красноярска: Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

30 Июня 2021 г.
Самый высокий уровень воды наблюдался 7 июня (4 м 70 см)
Новости Красноярска: Жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на дороги

Жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на дороги

1 Июля 2021 г.
Прокуратура начала свою проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru