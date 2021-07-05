Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

Как мы писали ранее, в Центральном районном суде Красноярска на прошлой неделе состоялось судебное заседание по делу Андрея Шилова и Сергея Шмелева. Прокурор запросил для убийц по 15 лет колонии строгого режима.

Жители Красноярска переживали, что связи одного из преступников помогут избежать наказания.

Но сегодня огласили приговор для Шмелева и Шилова. Оба убийцы получили по 14,5 лет колонии строго режима, а также с них будет взыскано 5,5 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года Андрей и Сергей пришли в квартиру спортсмена Дмитрия Сисигина, избили его, а видео выложили в соцсети. От нанесённых травм, пострадавший через несколько недель скончался в больнице.

Фото: iz.ru