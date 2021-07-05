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На озере в Шушенском утонул ребёнок

Главная Общество
Красноярск
15:00 5 Июля 2021
происшествия, озеро, общество, дети
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В Шушенском утонул 11-летний ребёнок.

Четверо подростков без разрешения родителей пришли на озеро. Когда ребята купались, один из них скрылся под водой. Мужчины вытащили мальчика, но было поздно — ребёнок утонул.

Как сообщают в СК, реанимационные мероприятия, проведённые медиками, тоже не помогли.

На данный момент, следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что в Красноярском крае за выходные утонули три человека.

Не стоит забывать, что: 

  • купаться можно только в разрешённых местах, а детям в присутствии взрослых;
  • нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • нельзя нырять в незнакомых местах;
  • нельзя в воде баловаться и запрыгивать друг на друга;
  • нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;
  • нельзя подавать крики ложной тревоги.

Фото: 1obl.ru

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