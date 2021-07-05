На озере в Шушенском утонул ребёнок

В Шушенском утонул 11-летний ребёнок.
Четверо подростков без разрешения родителей пришли на озеро. Когда ребята купались, один из них скрылся под водой. Мужчины вытащили мальчика, но было поздно — ребёнок утонул.
Как сообщают в СК, реанимационные мероприятия, проведённые медиками, тоже не помогли.
На данный момент, следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии.
Стоит отметить, что в Красноярском крае за выходные утонули три человека.
Не стоит забывать, что:
- купаться можно только в разрешённых местах, а детям в присутствии взрослых;
- нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- нельзя нырять в незнакомых местах;
- нельзя в воде баловаться и запрыгивать друг на друга;
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
Фото: 1obl.ru