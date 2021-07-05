На озере в Шушенском утонул ребёнок

В Шушенском утонул 11-летний ребёнок.

Четверо подростков без разрешения родителей пришли на озеро. Когда ребята купались, один из них скрылся под водой. Мужчины вытащили мальчика, но было поздно — ребёнок утонул.

Как сообщают в СК, реанимационные мероприятия, проведённые медиками, тоже не помогли.

На данный момент, следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что в Красноярском крае за выходные утонули три человека.

Не стоит забывать, что:

купаться можно только в разрешённых местах, а детям в присутствии взрослых;

нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;

нельзя нырять в незнакомых местах;

нельзя в воде баловаться и запрыгивать друг на друга;

нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;

нельзя подавать крики ложной тревоги.

Фото: 1obl.ru