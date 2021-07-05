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За нарушение масочного режима составлено106 протоколов

Главная Общество
Красноярск
15:30 5 Июля 2021
общество, красноярск, проверка, нарушения
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В ходе рейдов за прошлую неделю после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. Специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 106 протоколов.

Было проверено 395 объектов (326 объектов торговли, 9 предприятий общественного питания, 60 остановочных пунктов). Выявили нарушения на 146 объектах. Провели с жителями города порядка 550 бесед.

Такие проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться каждый день до снятия всех ограничений.

Для нарушителей штрафы для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Стоит напомнить жителям края, что количество заболевших коронавирусной инфекцией растёт каждый день. Часто болезнь проходит в тяжёлой форме, порой со смертельным исходом. Ношение масок может помочь сберечь наше здоровье, а в некоторых случаях жизнь.

Фото: ro.today

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