5 июля
Красноярск
погода +31 °C
73.62
 
€ 87.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Аптеки Железнодорожного района тщательно соблюдают антиковидные меры

Главная Общество
Красноярск
14:00 5 Июля 2021
общество, красноярск, нарушения
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Железнодорожном районе продолжаются проверки по соблюдению масочного режима, а также необходимых санитарных норм, введённых в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Во время рейда проверили 15 аптек на улицах Копылова, Железнодорожников, Калинина, Мечникова и на проспектах Свободном и Мира. В аптеках все санитарные нормы соблюдаются. Проводится дезинфекция помещений, фармацевты носят маски и перчатки, есть защитные экраны. Антисептики для обработки рук посетителей также имеются, одноразовые маски и перчатки в наличии.               

Кстати, за последнюю неделю июня и начало июля в Железнодорожном районе проверку прошли 432 предприятия торговли и 30 объектов общественного питания. Выявили 28 нарушений, составили 32 протокола, провели 108 разъяснительных бесед о необходимости правильного ношения масок.

— Люди болеют и многие в тяжёлой форме. Ношение масок может помочь сберечь наше здоровье, а в некоторых случаях жизнь, — поделился Юрий Савчук, руководитель администрации Железнодорожного района.

Напомним, что с 25 апреля впервые в Красноярском крае за сутки от коронавируса умерли 12 человек. Лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 78 770 (за последние сутки 303 новых случая).

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На озере в Шушенском утонул ребёнок

На озере в Шушенском утонул ребёнок

5 Июля 2021 г.
Обстоятельства трагедии выясняются
Новости Красноярска: Машины скорой помощи в подарок получила Богучанская районная больница

Машины скорой помощи в подарок получила Богучанская районная больница

5 Июля 2021 г.
Машины медикам передала компания РУСАЛ
Новости Красноярска: В крае за выходные утонули три человека

В крае за выходные утонули три человека

5 Июля 2021 г.
В жаркие дни возможно увеличение происшествий на воде
Новости Красноярска: Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

5 Июля 2021 г.
Избежать наказания Шилову и Шмелеву не удалось
Новости Красноярска: Специалисты рассказали о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

Специалисты рассказали о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

5 Июля 2021 г.
Главный внештатный специалист Минздрава России рассказала о том, как действует вакцина на репродуктивную систему мужчин и женщин. Материал об этом появился на сайте «Известий». По словам заместителя директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» профессора Наталии Д...
Новости Красноярска: Уровень воды в Енисее снова поднялся

Уровень воды в Енисее снова поднялся

5 Июля 2021 г.
На сегодняшний день уровень воды составляет 323,7 см
Новости компаний
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Два матча 1/4 финала состоятся на чемпионате Европы по футболу

Два матча 1/4 финала состоятся на чемпионате Европы по футболу

2 Июля 2021 г.
Откроет эту стадию турнира игра сборных Испании и Швейцарии
Новости Красноярска: Солистка Красноярского театра оперы и балета рассказала историю платья, которое «отменяло» концерты

Солистка Красноярского театра оперы и балета рассказала историю платья, которое «отменяло» концерты

1 Июля 2021 г.
В день, когда Анна Авакян решила выйти в нём на сцену, Красноярск затопил дождь
Новости Красноярска: Жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на дороги

Жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на дороги

1 Июля 2021 г.
Прокуратура начала свою проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru