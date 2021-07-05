Аптеки Железнодорожного района тщательно соблюдают антиковидные меры

В Железнодорожном районе продолжаются проверки по соблюдению масочного режима, а также необходимых санитарных норм, введённых в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Во время рейда проверили 15 аптек на улицах Копылова, Железнодорожников, Калинина, Мечникова и на проспектах Свободном и Мира. В аптеках все санитарные нормы соблюдаются. Проводится дезинфекция помещений, фармацевты носят маски и перчатки, есть защитные экраны. Антисептики для обработки рук посетителей также имеются, одноразовые маски и перчатки в наличии.

Кстати, за последнюю неделю июня и начало июля в Железнодорожном районе проверку прошли 432 предприятия торговли и 30 объектов общественного питания. Выявили 28 нарушений, составили 32 протокола, провели 108 разъяснительных бесед о необходимости правильного ношения масок.

— Люди болеют и многие в тяжёлой форме. Ношение масок может помочь сберечь наше здоровье, а в некоторых случаях жизнь, — поделился Юрий Савчук, руководитель администрации Железнодорожного района.

Напомним, что с 25 апреля впервые в Красноярском крае за сутки от коронавируса умерли 12 человек. Лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 78 770 (за последние сутки 303 новых случая).