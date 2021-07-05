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В крае за выходные утонули три человека

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Красноярск
14:30 5 Июля 2021
в красноярском крае, спасатели, происшествия, общество
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Сотрудники краевого отряда «Спасатель» выезжали по вызову на озере «Щучье» около города Ачинск, чтобы найти пропавшего на воде мужчину. Тело нашли и передали сотрудникам полиции.

В районе Белый Яр Ачинского района на реке Чулым также спасателями было найдено тело мужчины.

Ещё одна заявка поступила из Емельяновского района. В районе пос. Никольское из реки Малый Кемчуг достали погибшего и тоже передали полицейским.

Совсем недавно мы писали о том, что в жаркие дни возможно увеличение происшествий на воде при игнорировании запрещающих знаков и купании в несанкционированных местах.

Будьте осторожны! Соблюдайте правила поведения на водоёмах!

  • купаться можно только в разрешённых местах, а детям в присутствии взрослых;
  • нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • нельзя нырять в незнакомых местах;
  • нельзя в воде баловаться и запрыгивать друг на друга;
  • нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;
  • нельзя подавать крики ложной тревоги.

Фото: newsler.ru

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