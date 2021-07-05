В крае за выходные утонули три человека

Сотрудники краевого отряда «Спасатель» выезжали по вызову на озере «Щучье» около города Ачинск, чтобы найти пропавшего на воде мужчину. Тело нашли и передали сотрудникам полиции.

В районе Белый Яр Ачинского района на реке Чулым также спасателями было найдено тело мужчины.

Ещё одна заявка поступила из Емельяновского района. В районе пос. Никольское из реки Малый Кемчуг достали погибшего и тоже передали полицейским.

Совсем недавно мы писали о том, что в жаркие дни возможно увеличение происшествий на воде при игнорировании запрещающих знаков и купании в несанкционированных местах.

Будьте осторожны! Соблюдайте правила поведения на водоёмах!

купаться можно только в разрешённых местах, а детям в присутствии взрослых;

нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;

нельзя нырять в незнакомых местах;

нельзя в воде баловаться и запрыгивать друг на друга;

нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;

нельзя подавать крики ложной тревоги.

Фото: newsler.ru