Специалисты рассказали о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

Главный внештатный специалист Минздрава России рассказала о том, как действует вакцина на репродуктивную систему мужчин и женщин. Материал об этом появился на сайте «Известий».

По словам заместителя директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» профессора Наталии Долгушиной, коронавирус может проникать репродуктивные органы мужчин и женщин, но данных об этом пока недостаточно. Однако известно, что количество яйцеклеток у переболевших тяжёлой формой вируса снижается, что отражается на будущей беременности.

«Мы исследуем влияние вакцины на репродуктивное здоровье. В проверке вакцины участвует 200 мужчин и 200 женщин. Мы оцениваем число яйцеклеток, готовых к оплодотворению, иммунитет и уровень антител в крови. У мужчин – развитие мужских половых клеток (сперматозоидов) до вакцинации и после. Первоначальные данные показывают, что негативного влияния на способность к зачатию у мужчин и женщин вакцина не оказывает», – рассказала Наталья Долгушина.

Наталья отметила, что у пациенток с новой коронавирусной инфекцией составляет 15–20% и дала совет, как избежать заражения при беременности: носить маску в общественных местах, мыть руки и соблюдать все рекомендации по образу жизни при беременности. И самое главное – вакцинироваться от на этапе планирования рождения детей.