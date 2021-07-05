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Уровень воды в Енисее снова поднялся

Главная Общество
Красноярск
13:00 5 Июля 2021
общество, красноярск, енисей, подтопление
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Уровень воды в Енисее в черте Красноярска за последние сутки снова начал подниматься. Сегодня он составляет 323,7 см (+ 0,6 см за сутки).

По оперативным данным мэрии на 07:00 водосброс на Красноярской ГЭС — 4 840 м3/с.

В этом году максимальный уровень воды на водомерном посту водозабора о. Отдыха «КрасКом» был зафиксирован 7-го июня и составил 440 см. при этом опасная отметка — 650 см.

Напомним, что 17 июня сброс воды на ГЭС снизили. Уже к 23 июня вода ушла с нескольких участков, и чиновники начали обследовать территорию и оценивать ущерб

Подтопленными остаются участки:

береговая полоса правого и левого берегов, островов Отдыха, Татышева, Козий, Посадный, Пионерский, Собачий, Молокова, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;

нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);​

— придомовая территория жилых домов № 371 по ул. Лесная.

Уже в среду Красноярск ожидают ливневые дожди, возможно они снова приведут к повышению уровня воды в реке и новым подтоплениям. Обязательно будем следить за развитием событий 

Фото: territorus.ru

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