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Красноярская прокуратура закончила расследование по делу о финансовой пирамиде

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Красноярск
10:55 5 Июля 2021
красноярск, мошенники
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Прокуратура обвиняет трёх жителей Красноярского края в создании финансовой пирамиды. В 2012 году обвиняемые выманили у 5 человек четыре миллиона рублей. Всем участникам обещали высокие доходы от инвестиций на фондовом рынке. Но всё это было классическим обманом времён «МММ» – все выплаты в пирамиде осуществлялись за счёт средств новых участников.

Лжефинансистов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Емельяновский районный суд для рассмотрения, по существу.

Фото: Рамблер

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