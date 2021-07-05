Красноярская прокуратура закончила расследование по делу о финансовой пирамиде

Прокуратура обвиняет трёх жителей Красноярского края в создании финансовой пирамиды. В 2012 году обвиняемые выманили у 5 человек четыре миллиона рублей. Всем участникам обещали высокие доходы от инвестиций на фондовом рынке. Но всё это было классическим обманом времён «МММ» – все выплаты в пирамиде осуществлялись за счёт средств новых участников.

Лжефинансистов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Емельяновский районный суд для рассмотрения, по существу.

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