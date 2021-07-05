На Красноярском водохранилище сгорел прогулочный катер

В поисково-спасательном отряде Краснотуранского района рассказали, что пожар произошёл в минувшую субботу на Красноярском водохранилище, недалеко от базы отдыха «Сосновый бор». Катер находился на приличном расстоянии от берега, но сильный ветер создал угрозу.

Прогулочный катер загорелся быстро и сгорел полностью. Отметим, что силы спасателей или МЧС не привлекались, несмотря на всю серьёзность возгорания.

Судя по видео из социальных сетей, к горевшему катеру чуть не прибило надувную "плюшку" с людьми. На кадрах видно, как мужчина на гидроцикле при помощи нагоняемых волн, отдалил "плюшку" от горящего плавсредства.

Фото: Нетипичный Абакан / vk.com