За сутки в крае от COVID-19 умерли 12 человек

По данным Роспотребнадзора, на 4 июля лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 78 770 (за последние сутки 303 новых случая); также ещё 2 подтверждённых случая в ЗАТО Железногорск. Контактных человек под медицинским наблюдением на дому — 29 610 (3 041 человек за сутки). За последние сутки снято с наблюдения 1 384. Всего проведено тестов на COVID-19 2 966 121 (за последние сутки 12 770).

С 25 апреля впервые в Красноярском крае за сутки от коронавируса умерли 12 человек.

Больше всего выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией:

в Красноярске — 73;

в Ачинске — 26;

в Лесосибирске — 15.

Количество заболевших растёт каждый день. Часто болезнь проходит в тяжёлой форме, порой со смертельным исходом. Медики отмечают, что основная часть госпитализированных — непривитые от COVID-19 пациенты, среди тяжёлых случаев течения болезни, привитых и вовсе нет.

Напомним, что губернатор Александр Усс не исключил, что в нашем регионе возможно введение обязательной вакцинации.

Кстати, все выходные сотрудники АО «Губернские аптеки» принимали вакцину от коронавируса «Спутник V» и доставляли её в поликлиники и внебольничные пункты вакцинации.

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