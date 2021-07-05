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РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Главная Общество
Красноярск
09:35 5 Июля 2021
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Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании «Сибирское Агентство Новостей» на сайте sibnovosti.ru (ООО "Сибирское агентство новостей") для размещения агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

Цены данного прайса актуальны для:
 - домена sibnovosti.ru (Страница НОВОСТИ СИБИРИ включает в себя города: Абакан, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Кызыл, Новосибирск, Омск, Томск, Чита),
 - поддомена krsk.sibnovosti.ru (Красноярск).

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

* В пределах установленного законом агитационного периода. Если со дня начала размещения агитационного материала до дня окончания агитационного периода, установленного законом, менее одной недели, то период размещения равен количеству дней, в течение которых агитация разрешена. Стоимость при этом не изменяется.

Переработка и написание материалов с выездом ** корреспондентами редакции:
**Переработка, написание  - 3 000 р.
** Написание с выездом (в г.Красноярск) — 5 000 р.
 

Скидки предоставляются в размере:

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «Сибирское агентство новостей» не является плательщиком НДС. Оплата услуг осуществляется в предварительном порядке согласно требованиям действующего законодательства. 

 

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