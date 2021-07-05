РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании «Сибирское Агентство Новостей» на сайте sibnovosti.ru (ООО "Сибирское агентство новостей") для размещения агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

Цены данного прайса актуальны для:

- домена sibnovosti.ru (Страница НОВОСТИ СИБИРИ включает в себя города: Абакан, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Кызыл, Новосибирск, Омск, Томск, Чита),

- поддомена krsk.sibnovosti.ru (Красноярск).

* В пределах установленного законом агитационного периода. Если со дня начала размещения агитационного материала до дня окончания агитационного периода, установленного законом, менее одной недели, то период размещения равен количеству дней, в течение которых агитация разрешена. Стоимость при этом не изменяется.

Переработка и написание материалов с выездом ** корреспондентами редакции:

**Переработка, написание - 3 000 р.

** Написание с выездом (в г.Красноярск) — 5 000 р.



Скидки предоставляются в размере:

ООО «Сибирское агентство новостей» не является плательщиком НДС. Оплата услуг осуществляется в предварительном порядке согласно требованиям действующего законодательства.