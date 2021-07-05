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Новую партию вакцины «Спутник V» доставили в Красноярск

Главная Общество
Красноярск
10:30 5 Июля 2021
общество, вакцинация, заболевание, в красноярском крае
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Илья Зайцев, депутат Красноярского края  сообщил в своём аккаунте Instagram, что сотрудники АО «Губернские аптеки» все выходные принимали вакцину от коронавируса «Спутник V», доставляли в поликлиники и внебольничные пункты вакцинации.

Утром новая партия вакцины будет доставлена на железнодорожный вокзал. Там как раз перед выходными она закончилась. Примерно с 14 часов народ начнут вакцинировать. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Кстати, на данный момент всего в городе функционируют девять внебольничных пунктов вакцинации:                             

На левом берегу — в ТЦ «Изумрудный город», ТЦ «Зелёный», ТРЦ «Планета», гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице 9 Мая и на улице Калинина, на железнодорожном вокзале.

На правом берегу — в парке флоры и фауны «Роев ручей», ТЦ «Красноярье» и ТЦ «Атмосфера дома».

Стоит напомнить, что суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Красноярском крае превысил 300. Это максимальный суточный прирост с середины февраля. Число пациентов растёт каждый день. Умерли в крае с начала пандемии 3 993 человек, за последние сутки - 12.

Как сообщалось ранее, власти не исключают введение обязательной вакцинации в регионе.

Фото: EPA/ТАСС
 

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