В Красноярске выбрали самую красивую маму. В этом году за звание «Миссис Красноярск-2021» боролись 50 женщин в возрасте от 23 лет, в статусе мамы или жены. Все участницы представили короткие творческие номера в разных образах и дефилировали в вечерних платьях. Первое место заняла 30 летняя Надежда Акопян – мама двоих детей.

У Натальи двое детей – 8-летний сын и 6-летняя дочь. «Миссис Красноярск» работает в бьюти-индустрии и увлекается танцами и садоводством. Собственно, танец и принёс ей победу в конкурсе. Теперь Надежда представит наш город на международном конкурсе «Фотомодель Мира 2021» в Сочи.

Фото: instagram.com/mrs_krasnoyarsk