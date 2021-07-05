Что делать, если встретил медведя

Отправляясь в лесные массивы, помните о правилах безопасности, если идёте в поход — обязательно регистрируйте маршрут в МЧС.

Всё чаще медведи выходят к населённым пунктам. Не подходите к зверю близко и уж те более не пытайтесь погладить или сфотографировать. Недалеко от медвежат, как правило, находится и медведица, он всегда защищает потомство.

Вспомним случай, как на позапрошлой неделе сотрудники регионального поисково-спасательного отряда оказали помощь пострадавшей от нападения медведя туристической группе в «Ергаки». Также 30 июня в Северо-Енисейском районе косолапый погнался за девочкой. К счастью, она успела постучаться в дом, и её пустили. Следы медведя были обнаружены и вблизи Гремячей Гривы в Красноярске и в заповеднике «Столбы». На прошлой неделе медведи гуляли вблизи дороги на трассе у Назарова, при этом водители выходили из автомобилей и снимали мишек на телефон, при этом забыв, или не зная, что встреча с медведем закончиться серьёзными травмами и смертью, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Так что же делать, если встретил медведя?

Если увидели зверя, остановитесь. Сохраняйте спокойствие. Постарайтесь тихо уйти, если медведь не замечает вас, при этом не преставая следить за ним.

Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь, если медведь двигается в вашу сторону. Главное не показывайте страх, создайте шум, грозно закричите. Дайте понять зверю, что вы человек.

Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Ни в коем случае не паникуйте! Стоящий медведь с опущенными лапами не опасен, он проявляет любопытство. В таком случае, постарайтесь уйти, не спуская с него глаз. Если медведь последовал за вами — остановитесь.

Не кричите и не бросайте ничего в зверя, защищаясь от него. В таком случае, он может напасть на вас.

Никогда не бегите от него! Человек не сможет убежать от медведя, ведь зверь может развивать скорость порядка 40 км/час.

Что делать, чтобы избежать встречи с медведем в лесном массиве?

Пойте или громко разговаривайте. Можно также привязать к рюкзаку колокольчик или кружку с ложкой. Это позволит зверю обнаружить вас и вовремя уйти.

Также не ходите по одному и не отходите далеко от палатки. Если всё же собираетесь отлучиться, предупредите других и возьмите с собой, например, нож.

Не сходите с популярных туристических троп.

Не устраивайте на привалах свалки, не оставляйте пищу в палатке, где вы собираетесь спать. Медведя привлечёт запах пищи.

Если заметили останки павших животных, обходите их стороной, ведь это может оказаться добычей медведя.

Не ходите по звериным тропам. Они могут вывести вас напрямую к хищникам.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка