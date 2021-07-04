5 июля
Красноярск
погода +31 °C
73.62
 
€ 87.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Минусинская мэрия переведена на «антиковидный» режим работы

Главная Общество
Красноярск
13:31 4 Июля 2021
вирус, постановление, ограничения, глава, режим
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мэрия Минусинска переведена на особый режим деятельности. Глава города Андрей Первухин ввел его своим постановлением в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В постановлении содержится указание временно ограничить личный прием граждан и проведение заседаний комиссий. Прием и подача документов переведены в электронную форму.

Действие постановления распространяется также на отраслевые муниципальные учреждения, административные комиссии и др. Срок действия постановления в его тексте не указан.

«Для устойчивого коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения, у нас пока порядка 28%», - сообщил официальному сайту Минусинска 1 июля главврач Минусинской межрайонной больницы Вадим Есин.

Фото: официальный сайт Минусинска

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На озере в Шушенском утонул ребёнок

На озере в Шушенском утонул ребёнок

5 Июля 2021 г.
Обстоятельства трагедии выясняются
Новости Красноярска: Машины скорой помощи в подарок получила Богучанская районная больница

Машины скорой помощи в подарок получила Богучанская районная больница

5 Июля 2021 г.
Машины медикам передала компания РУСАЛ
Новости Красноярска: В крае за выходные утонули три человека

В крае за выходные утонули три человека

5 Июля 2021 г.
В жаркие дни возможно увеличение происшествий на воде
Новости Красноярска: Аптеки Железнодорожного района тщательно соблюдают антиковидные меры

Аптеки Железнодорожного района тщательно соблюдают антиковидные меры

5 Июля 2021 г.
За прошлую неделю в Железнодорожном районе выявлено 28 нарушений
Новости Красноярска: Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

5 Июля 2021 г.
Избежать наказания Шилову и Шмелеву не удалось
Новости Красноярска: Специалисты рассказали о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

Специалисты рассказали о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

5 Июля 2021 г.
Главный внештатный специалист Минздрава России рассказала о том, как действует вакцина на репродуктивную систему мужчин и женщин. Материал об этом появился на сайте «Известий». По словам заместителя директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» профессора Наталии Д...
Новости компаний
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дания и Англия пробились в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Дания и Англия пробились в полуфинал чемпионата Европы по футболу

4 Июля 2021 г.
Англичане до сих пор не пропустили ни одного мяча
Новости Красноярска: Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

30 Июня 2021 г.
Самый высокий уровень воды наблюдался 7 июня (4 м 70 см)
Новости Красноярска: Жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на дороги

Жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на дороги

1 Июля 2021 г.
Прокуратура начала свою проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru