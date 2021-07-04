Минусинская мэрия переведена на «антиковидный» режим работы

Мэрия Минусинска переведена на особый режим деятельности. Глава города Андрей Первухин ввел его своим постановлением в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В постановлении содержится указание временно ограничить личный прием граждан и проведение заседаний комиссий. Прием и подача документов переведены в электронную форму.

Действие постановления распространяется также на отраслевые муниципальные учреждения, административные комиссии и др. Срок действия постановления в его тексте не указан.

«Для устойчивого коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения, у нас пока порядка 28%», - сообщил официальному сайту Минусинска 1 июля главврач Минусинской межрайонной больницы Вадим Есин.

Фото: официальный сайт Минусинска