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В Красноярске открылся памятник архитектуры XIX века - летний дом архиерея

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Красноярск
09:05 2 Июля 2021
красноярск, достопримечательности, общество, культура
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Возрождение Успенского монастыря началось несколько лет назад благодаря совместной инициативе Александра Усса и руководства Красноярской епархии. За прошедшее время отреставрированы здания, входящие в монастырский комплекс, построена церковь в честь иконы Божией Матери «Всецарица», открылся культурно-исторический центр «Успенский», благоустроена прибрежная территория.

После реставрации рядом с Успенским мужским монастырем открылся летний дом архиерея — памятник архитектуры XIX века, объект культурного наследия регионального значения. Первым посетителем которого стал губернатор Красноярского края.

Александр Усс осмотрел помещения, ознакомился с представленной экспозицией об истории здания и православия в Сибири. Глава региона высоко оценил результат проделанной работы.

— Летний дом архиерея наполнен особой атмосферой душевного тепла. Когда смотришь сквозь оконные переплёты на берег Енисея, стоишь на полах, которым 150 лет, ощущаешь особое тепло и мощь Сибири. Красноярская территория имеет глубокие исторические корни, ведь во время археологических раскопок вокруг дома были найдены многочисленные артефакты. Необходимо задумываться о ценности нашей истории и сделать её одной из визитных карточек Красноярска и края. Городов с такой многовековой историей, как наш, очень мало, — поделился Александр Усс.

Раскопками, кстати, занимались учёные и студенты СФУ. На территории монастыря была обнаружена стоянка кочевников времён неолита (V-IV тысячелетие до нашей эры). Работу по реконструкции строители выполнили за два года. Заменили кровлю, обновили инженерные коммуникации, привели в порядок оконные и дверные проёмы, отремонтировали перекрытия, фасад, отдельные помещения, усилили фундамент здания, а также благоустроили территорию.

Фото: Руслан Максимов

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