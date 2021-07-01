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Владимир Путин: Я намерен поддержать «Единую Россию» в ходе избирательной кампании

Главная Общество
Красноярск
22:46 1 Июля 2021
партии, власть, общество, президент
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Именно «Единая Россия», по мнению президента, гарантирует принятие необходимых стране решений. На прямой линии президент России Владимир Путин напомнил, что он был создателем партии и поддерживает ее.

«Наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Решения должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально, с чувством ответственности за принимаемые решения. Еще раз хочу напомнить, что в 90-е годы было принято огромное количество решений на потребу публике - и принимались они людьми, понимающими, что исполнить такие решения невозможно. «Единая Россия» не ведет себя таким образом. И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые решения, в «Единой России» идут на это. В известной степени себе во вред», — сказал президент.

Политический аналитик Павел Клачков отметил, что прямая линия президента выглядела естественным продолжением выступления Владимира Путина на XX съезде «Единой России»:

«Путин обозначил, что он является создателем и творцом «Единой России». Разделять Владимира Путина и партию могут только недалекие люди. Четко и недвусмысленно он выразил свою поддержку «Единой России» накануне серьезных выборов».
 

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