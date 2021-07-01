В июне за нарушение масочного режима наказали более 400 красноярцев

В период с 1 по 30 июня специалисты администрации совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии проверяли соблюдение масочного режима в торговых объектах, а также на предприятиях общественного питания и остановочных пунктах. За это время был составлен 431 протокол.

Специалисты проинспектировали 2 015 объектов, из них 391 остановочный пункт, 1 564 объекта торговли, 60 предприятий общественного питания. Нарушения выявлены на 645 объектах.

"Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Так, штрафы для граждан составляют – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч" - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Отметим, в Красноярске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, в городе работают восемь внебольничных пунктов вакцинации.

Железнодорожный вокзал (ул. 30 июля, 1, медпункт на первом этаже главного здания) – круглосуточно.

ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 , стр. 4) – ежедневно, кроме понедельника, с 09.00 до 20.00ТРЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77, второй этаж, рядом с парком развлечений «Космик») – ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 20.00.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77, стр. 1, около внутреннего входа из ТРЦ «Планета») – ежедневно с 08.00 до 22.00

Парк флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293) – с 12.00 до 19.00, кроме понедельника и вторника.

ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10) – ежедневно, кроме понедельника, с 08.00 до 20.00

ТЦ «Красноярье» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 120) – ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 20.00

ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Вавилова, 1, стр. 39) - ежедневно с 10.00 до 20.00.

Предварительная запись на вакцинацию на внебольничных пунктах не нужна, при себе нужно иметь лишь паспорт и СНИЛС, а вторую прививку нужно будет поставить в том месте через 21 день. кроме этого, по предварительной записи поставить прививку можно в любой поликлинике города.