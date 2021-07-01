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Последний шанс подать заявку на участие в стипендиальной программе En+ Group

Главная Общество
Красноярск
18:05 1 Июля 2021
образование, студенты, поддержка
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En+ Group, основанная Олегом Дерипаска, завершает прием заявок на участие в новой ежегодной стипендиальной программе. Принять участие в ней могут студенты, обучающиеся по специальностям энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия. Главное учиться в вузе или ссузе имеющем государственную аккредитацию. Заявки принимаются до 5 июля.

Для отбора в программу нужно иметь высокою академическою успеваемость; опыт участия в конкурсах и олимпиадах. Наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. Любая общественная деятельность будет плюсом.

Все прошедшие отбор получат стипендию, размер которой устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования и курса обучения. К примеру, стипендия студента вуза 2 курса – 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса получает уже 25 тысяч рублей.

Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет».

 

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