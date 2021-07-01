1 июля
Красноярск
погода +24 °C
72.91
 
€ 86.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Россети Сибирь» предоставили мощности для нового детского сада в Ужуре

Главная Общество
Красноярск
17:02 1 Июля 2021
общество, дети, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

В Ужурском районе завершается строительство нового детского сада. Энергетики красноярского филиала «Россети Сибирь» закончили работы по технологическому присоединению социально важного объекта. Сад откроется к началу учебного года и примет в сентябре 190 малышей.

Открытие нового дошкольного учреждения позволит сократить очередь в детских садах, кроме того жителям этого микрорайона будет проще доставлять своих детей в садик, расположенный совсем неподалёку.

Для подключения нового садика энергетики спроектировали и построили две воздушных линии 10 кВ протяженностью 84 метра каждая, две кабельных линии 0,4 кВ протяженностью 18 метров каждая. А также установили две трансформаторных подстанции, оснащенные трансформаторами мощностью 250 кВА каждый. Глава Ужурского района Константин Зарецкий поблагодарил энергетиков за высокую производительность – все работы по строительству и монтажу линии электропередачи выполнены оперативно. 

Проведенные мероприятия обеспечили выдачу запрошенной дошкольным образовательным учреждением мощности в объеме 197 кВт.

«Технологическое присоединение – это больше чем набор мероприятий по строительству и монтажу линий электропередачи, энергообъектов. В регионе появляются новые рабочие места, а население получает современную инфраструктуру. Рады поддержать появление еще одного социального объекта. Ведь именно для населения мы и работаем», - комментирует директор производственного отделения «Западные электрические сети» Владимир Ефименко. 

В прошлом году губернатор края Александр Усс определил вектор на развитие системы образовательных учреждений края. Школы и детские сады активно строятся, и к 2023 году в регионе появится 25 новых учреждений. 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 268 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Красноярском крае + 268 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

1 Июля 2021 г.
За последние сутки в Красноярском крае от COVID-19 скончались 5 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается температура + 31 градус и выше

В Красноярском крае ожидается температура + 31 градус и выше

1 Июля 2021 г.
Также вероятны подтопления, техногенные и природные пожары, ДТП
Новости Красноярска: Заработали внебольничные пункты вакцинации в ТЦ «Зелёный» и в ТЦ «Красноярье»

Заработали внебольничные пункты вакцинации в ТЦ «Зелёный» и в ТЦ «Красноярье»

1 Июля 2021 г.
Сейчас в Красноярске работает 8 прививочных пунктов
Новости Красноярска: «Глаза боятся, а руки делают»: Сергей Ерёмин помыл Ярыгинскую набережную

«Глаза боятся, а руки делают»: Сергей Ерёмин помыл Ярыгинскую набережную

1 Июля 2021 г.
Вода освободила нижний ярус набережной
Новости Красноярска: Красноярский край начал поставлять перловку заграницу

Красноярский край начал поставлять перловку заграницу

1 Июля 2021 г.
Минусинское предприятие отгрузило в Монголию 50 тонн перловой крупы
Новости Красноярска: В Козульском районе водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

В Козульском районе водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

1 Июля 2021 г.
Максимальное наказание: лишение свободы на срок до 2 лет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В двух железногорских детских лагерях 60 детей заразилось COVID-19

В двух железногорских детских лагерях 60 детей заразилось COVID-19

30 Июня 2021 г.
В одном лагере болел воспитатель, в другом – отдыхающий
Новости Красноярска: Дания и Италия вышли в четвертьфинал европейского футбольного первенства

Дания и Италия вышли в четвертьфинал европейского футбольного первенства

27 Июня 2021 г.
Они сломили сопротивление валлийцев и австрийцев
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура начала проверку по факту высадки ребёнка из автобуса

В Красноярске прокуратура начала проверку по факту высадки ребёнка из автобуса

26 Июня 2021 г.
Проверку организовали по сообщению СМИ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru