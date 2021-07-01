«Россети Сибирь» предоставили мощности для нового детского сада в Ужуре

В Ужурском районе завершается строительство нового детского сада. Энергетики красноярского филиала «Россети Сибирь» закончили работы по технологическому присоединению социально важного объекта. Сад откроется к началу учебного года и примет в сентябре 190 малышей.

Открытие нового дошкольного учреждения позволит сократить очередь в детских садах, кроме того жителям этого микрорайона будет проще доставлять своих детей в садик, расположенный совсем неподалёку.

Для подключения нового садика энергетики спроектировали и построили две воздушных линии 10 кВ протяженностью 84 метра каждая, две кабельных линии 0,4 кВ протяженностью 18 метров каждая. А также установили две трансформаторных подстанции, оснащенные трансформаторами мощностью 250 кВА каждый. Глава Ужурского района Константин Зарецкий поблагодарил энергетиков за высокую производительность – все работы по строительству и монтажу линии электропередачи выполнены оперативно.

Проведенные мероприятия обеспечили выдачу запрошенной дошкольным образовательным учреждением мощности в объеме 197 кВт.

«Технологическое присоединение – это больше чем набор мероприятий по строительству и монтажу линий электропередачи, энергообъектов. В регионе появляются новые рабочие места, а население получает современную инфраструктуру. Рады поддержать появление еще одного социального объекта. Ведь именно для населения мы и работаем», - комментирует директор производственного отделения «Западные электрические сети» Владимир Ефименко.

В прошлом году губернатор края Александр Усс определил вектор на развитие системы образовательных учреждений края. Школы и детские сады активно строятся, и к 2023 году в регионе появится 25 новых учреждений.