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В Красноярском крае + 268 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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Красноярск
17:30 1 Июля 2021
общество, здоровье, вакцинация
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По сообщению регионального оперативного штаба по коронавирусу, на 1 июля под наблюдением врачей находятся 25 137 человек (+ 2 614 новых за сутки), снято с учёта 1 211 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 77 900 (+ 258 за сутки), всего вылечили 70 402 (+ 102 за сутки), 3 960 погибших (+ 9 за сутки). Сейчас статистика неутешительная.                                                                                                               

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 2 927 629 (+ 12 877 за последние сутки).

Количество заболевших растёт каждый день. Часто болезнь проходит в тяжёлой форме, порой со смертельным исходом. Медики отмечают, что основная часть госпитализированных – непривитые от COVID-19 пациенты, среди тяжёлых случаев течения болезни привитых и вовсе нет.

Напомним, что губернатор Александр Усс не исключил, что в нашем регионе возможно введение обязательной вакцинации.                            

Кстати, сегодня в ТЦ «Зелёный» и в ТЦ «Красноярье» открылись ещё два внебольничных пункта вакцинации. Всего сейчас в Красноярске функционируют восемь таких прививочных пунктов. Также вакцину можно поставить и в любой поликлинике города по предварительной записи.

Фото: rg.ru

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