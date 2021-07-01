1 июля
Красноярск
погода +24 °C
72.91
 
€ 86.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае ожидается температура + 31 градус и выше

Главная Общество
Красноярск
17:00 1 Июля 2021
мчс, жара, лесные пожары, дтп
версия для печати Ico_print

Сотрудники МЧС с синоптиками, гидрологами, представителями Лесопожарного центра рассказали, что ждёт жителей региона в этом месяце.

В Берёзовском, Емельяновском, Ермаковском, Шушенском, Минусинском районах, а также в Красноярске отмечаются подтопления в трёх населённых пунктах и десяти садовых товариществах. В Ермаковском районе остаётся перелив на 1 участке автодороги. Подтопленных жилых домов нет.

Температура воздуха ожидается до + 31° С и выше. Жители Красноярского края могут отправиться отдыхать на природу, к водоёмам.

Возможно увеличение происшествий на воде при игнорировании запрещающих знаков и купании в несанкционированных местах. В красноярском крае на сегодняшний день открыты восемь пляжей.

— Особое предупреждение любителям сплавов. Одни из самых опасных мест: реки Ангара, Рыбная, Мана, Курейка, Казир и Кизир. Пороги и перекаты в них высокой категории сложности. Будьте осторожнее, находясь в резиновых лодках, ведь в воде могут быть брёвна, топляки и пр. Не забывайте, что во время сплавов запрещено нырять с плота в воду, снимать спасательный жилет и употреблять алкоголь, — рассказал Сергей Дударев, начальник Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Из-за жаркой погоды ожидается повышение пожарной опасности до IV-V классов в лесах региона.

Напомним, что разведение открытого огня запрещено! На территории Красноярского края действует особый противопожарный режим.

Также прогнозируется рост ДТП, в связи с плотным движением на трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Ситуация к тому же осложнится ремонтом дорог.

Многие отправятся за город в турпоходы. Необходимо сообщить о своём маршруте в МЧС. Это сделает путешествие безопасным.

— На «Столбах» появились змеи. Будьте осторожны, смотрите под ноги. Самые опасные места, это Лалетинская дорога, тропы Центральных столбов и Восточного схода, Октябрьский район в районе парка «Гремячая грива», — предостерёг Сергей Дударев.

В лесу тоже предостерегают опасности. Необходимо быть осторожными и внимательными, ни в коем случае не отпускать в лес детей и пожилых людей, в обязательном порядке сообщать родным о своём походе в лесные массивы, где могут подстерегать и дикие звери, в частности медведи. Хищники и их следы были замечены в Лесосибирске, на трассе, ведущей в Назарово, в Красноярске в п. Удачный, в национальном парке «Столбы».

Фото: kubnews.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Последний шанс подать заявку на участие в стипендиальной программе En+ Group

Последний шанс подать заявку на участие в стипендиальной программе En+ Group

1 Июля 2021 г.
Заявки принимаются до 5 июля
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 268 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Красноярском крае + 268 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

1 Июля 2021 г.
За последние сутки в Красноярском крае от COVID-19 скончались 5 человек
Новости Красноярска: «Россети Сибирь» предоставили мощности для нового детского сада в Ужуре

«Россети Сибирь» предоставили мощности для нового детского сада в Ужуре

1 Июля 2021 г.
Это позволит сократить очередь в детских садах
Новости Красноярска: Заработали внебольничные пункты вакцинации в ТЦ «Зелёный» и в ТЦ «Красноярье»

Заработали внебольничные пункты вакцинации в ТЦ «Зелёный» и в ТЦ «Красноярье»

1 Июля 2021 г.
Сейчас в Красноярске работает 8 прививочных пунктов
Новости Красноярска: «Глаза боятся, а руки делают»: Сергей Ерёмин помыл Ярыгинскую набережную

«Глаза боятся, а руки делают»: Сергей Ерёмин помыл Ярыгинскую набережную

1 Июля 2021 г.
Вода освободила нижний ярус набережной
Новости Красноярска: Красноярский край начал поставлять перловку заграницу

Красноярский край начал поставлять перловку заграницу

1 Июля 2021 г.
Минусинское предприятие отгрузило в Монголию 50 тонн перловой крупы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дания и Италия вышли в четвертьфинал европейского футбольного первенства

Дания и Италия вышли в четвертьфинал европейского футбольного первенства

27 Июня 2021 г.
Они сломили сопротивление валлийцев и австрийцев
Новости Красноярска: Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

Уровень воды в Енисее уменьшился на 22 см

30 Июня 2021 г.
Самый высокий уровень воды наблюдался 7 июня (4 м 70 см)
Новости Красноярска: Жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на дороги

Жительница Лесосибирска пожаловалась Владимиру Путину на дороги

1 Июля 2021 г.
Прокуратура начала свою проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru