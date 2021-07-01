В Красноярском крае ожидается температура + 31 градус и выше

Сотрудники МЧС с синоптиками, гидрологами, представителями Лесопожарного центра рассказали, что ждёт жителей региона в этом месяце.

В Берёзовском, Емельяновском, Ермаковском, Шушенском, Минусинском районах, а также в Красноярске отмечаются подтопления в трёх населённых пунктах и десяти садовых товариществах. В Ермаковском районе остаётся перелив на 1 участке автодороги. Подтопленных жилых домов нет.

Температура воздуха ожидается до + 31° С и выше. Жители Красноярского края могут отправиться отдыхать на природу, к водоёмам.

Возможно увеличение происшествий на воде при игнорировании запрещающих знаков и купании в несанкционированных местах. В красноярском крае на сегодняшний день открыты восемь пляжей.

— Особое предупреждение любителям сплавов. Одни из самых опасных мест: реки Ангара, Рыбная, Мана, Курейка, Казир и Кизир. Пороги и перекаты в них высокой категории сложности. Будьте осторожнее, находясь в резиновых лодках, ведь в воде могут быть брёвна, топляки и пр. Не забывайте, что во время сплавов запрещено нырять с плота в воду, снимать спасательный жилет и употреблять алкоголь, — рассказал Сергей Дударев, начальник Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Из-за жаркой погоды ожидается повышение пожарной опасности до IV-V классов в лесах региона.

Напомним, что разведение открытого огня запрещено! На территории Красноярского края действует особый противопожарный режим.

Также прогнозируется рост ДТП, в связи с плотным движением на трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Ситуация к тому же осложнится ремонтом дорог.

Многие отправятся за город в турпоходы. Необходимо сообщить о своём маршруте в МЧС. Это сделает путешествие безопасным.

— На «Столбах» появились змеи. Будьте осторожны, смотрите под ноги. Самые опасные места, это Лалетинская дорога, тропы Центральных столбов и Восточного схода, Октябрьский район в районе парка «Гремячая грива», — предостерёг Сергей Дударев.

В лесу тоже предостерегают опасности. Необходимо быть осторожными и внимательными, ни в коем случае не отпускать в лес детей и пожилых людей, в обязательном порядке сообщать родным о своём походе в лесные массивы, где могут подстерегать и дикие звери, в частности медведи. Хищники и их следы были замечены в Лесосибирске, на трассе, ведущей в Назарово, в Красноярске в п. Удачный, в национальном парке «Столбы».

Фото: kubnews.ru