Заработали внебольничные пункты вакцинации в ТЦ «Зелёный» и в ТЦ «Красноярье»

В ТЦ «Зелёный» и в ТЦ «Красноярье» открылись ещё два внебольничных пункта вакцинации. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Режим работы пунктов:

В ТЦ «Зелёный» с 8.00 до 20.00, выходной: понедельник;

В ТЦ «Красноярье» с 10.00 до 20.00, выходной: понедельник.

Напомним, что всего сейчас в Красноярске функционируют восемь прививочных пунктов:

на левом берегу — в ТЦ «Зеленый», в ТЦ «Изумрудный город», в ТРЦ «Планета», в гипермаркете «Леруа Мерлен», а также в главном здании ЖД вокзала;

на правом берегу — В парке флоры и фауны «Роев Ручей», в ТЦ «Красноярье», в ТЦ «Атмосфера дома».

Прививку можно поставить и в любой поликлинике города по предварительной записи.

В Красноярском крае растёт число заболевших корнавирусом, по данным оперштаба + 249 за прошлые сутки. Количество заболевших растёт каждый день. Часто болезнь проходит в тяжёлой форме, порой со смертельным исходом. Погибших с начала пандемии в Красноярском крае - 3 951. Медики отмечают, что основная часть госпитализированных – непривитые от COVID-19 пациенты, среди тяжёлых случаев течения болезни привитых и вовсе нет.

Последняя информация по привитым от коронавируса: привито первым компонентом 371 515 человек, двумя - 293 683.

Фото: vk.com/shtabkrskstate