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«Глаза боятся, а руки делают»: Сергей Ерёмин помыл Ярыгинскую набережную

Главная Общество
Красноярск
16:00 1 Июля 2021
красноярск, подтопление, вода
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Набережные Красноярска начали приводить в порядок после потопа. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин лично проверил ход уборки и разместил пост об этом в своём Инстаграме.

«Глаза боятся, а руки делают»: Сергей Ерёмин помыл Ярыгинскую набережную

«Сегодня с самого утра прошёл пешком всю Ярыгинскую набережную. Уровень воды значительно снизился, уже можно говорить о первых последствиях подтопления. Сейчас вода освободила нижний ярус, специалисты Красгорпарка сразу же приступили к её очистке от тины и ила».

Одной прогулкой всё не ограничилось, и глава города сам взял в руки уборочный инвентарь и помыл участок набережной.

«Глаза боятся, а руки делают»: Сергей Ерёмин помыл Ярыгинскую набережную

«Друзья, все, кто так же как и я всей душой переживал за наши подтопленные набережные, спешу вас успокоить! В целом ситуация некритичная. В норме мафы, перила, лавочки, деревянные настилы, даже газоны. Да, есть небольшой провал, размытия грунта – всё это восстановим».

Напомним, что уровень воды в реке ощутимо снижается уже второй день подряд, но в городе всё ещё подтоплены набережная Качи на Стрелке, берега рек Лалетино и Базаихи, подвалы Арбитражного суда, несколько жилых домов, гаражи на ул. Лесной и другие пониженные участки. В некоторых местах Ярыгинской набережной всё ещё есть подтопления. Красгорпарк будет убирать такие места по мере отступления воды.

«Мы  не допустим резкого появления всей картины «подводного царства» на наших набережных. Подкрасим, подчистим, восстановим… Это как после потопа в квартире: глаза боятся, а руки делают. Справимся!», – подвёл итог прогулки Сергей Ерёмин.

 

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