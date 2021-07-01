«Глаза боятся, а руки делают»: Сергей Ерёмин помыл Ярыгинскую набережную

Набережные Красноярска начали приводить в порядок после потопа. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин лично проверил ход уборки и разместил пост об этом в своём Инстаграме.

«Сегодня с самого утра прошёл пешком всю Ярыгинскую набережную. Уровень воды значительно снизился, уже можно говорить о первых последствиях подтопления. Сейчас вода освободила нижний ярус, специалисты Красгорпарка сразу же приступили к её очистке от тины и ила».

Одной прогулкой всё не ограничилось, и глава города сам взял в руки уборочный инвентарь и помыл участок набережной.

«Друзья, все, кто так же как и я всей душой переживал за наши подтопленные набережные, спешу вас успокоить! В целом ситуация некритичная. В норме мафы, перила, лавочки, деревянные настилы, даже газоны. Да, есть небольшой провал, размытия грунта – всё это восстановим».

Напомним, что уровень воды в реке ощутимо снижается уже второй день подряд, но в городе всё ещё подтоплены набережная Качи на Стрелке, берега рек Лалетино и Базаихи, подвалы Арбитражного суда, несколько жилых домов, гаражи на ул. Лесной и другие пониженные участки. В некоторых местах Ярыгинской набережной всё ещё есть подтопления. Красгорпарк будет убирать такие места по мере отступления воды.