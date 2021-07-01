Красноярский край начал поставлять перловку заграницу

Минусинское предприятие «Мельник» планирует развивать торговые отношения с Монголией в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Предприятие отгрузило в Монголию 50 тонн перловой крупы на сумму около 7 тыс долларов. Это первая прямая поставка перловки заграницу.

С 2020 года товаропроизводителям края возмещают из регионального бюджета часть затрат на производство и реализацию круп. Предприятие ООО «Мельник» в числе получателей господдержки, в прошлом году оно получило около 400 тыс рублей, с начала этого года — 105 тыс рублей.

— Мы планируем развивать экспортное направление за счёт увеличения объёмов производства. Очень надеемся, что с помощью правительства края удастся выстроить отношения с Монголией, — поделился Александр Климов, директор ООО «Мельник».

— С начала года крупы в крае получено на 16 % больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Качество соответствует международным стандартам. Краевые предприятия стабильно увеличивают объёмы выпуска пшеничной, перловой, гречневой круп, овсяных хлопьев. В 2015 году произведено 1,3 тыс тонн, а уже в 2020 — более 15 тыс тонн. Есть все условия для развития торговых отношений как на внутреннем рынке, так и за пределами Красноярского края, — рассказал Александр Походин, первый замминистра сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Фото: rkzavod.ru