В Козульском районе водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

Вчера на 696 км Федеральной трассы Р-255 «Сибирь» инспекторы ДПС остановили автомобиль «Фольксваген Тигуан», нарушивший правила дорожного движения. Водитель выехал на встречную полосу. За рулём оказался 57-летний мужчина.

Чтобы избежать административного наказания, задержанный предложил госавтоинспектору 3 тыс руб., положив при этом деньги между передними сидениями патрульного автомобиля.

Водителя задержали и доставили в дежурную часть ОМВД России по Козульскому району.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления (ч.1 ст. 291 УК РФ «Дача взятки»). Максимальное наказание: лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото: vk.com/gibdd24