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15 тысяч жителей Красноярского края привились от COVID-19 в пунктах вакцинации КрасЖД

Главная Общество
Красноярск
14:14 1 Июля 2021
общество, вакцинация, в красноярске
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В пунктах вакцинации КрасЖД сделали прививку от новой короновирусной инфекции более 15 тысяч жителей Красноярского края. Они прошли полный курс вакцинации (прививка двумя компонентами) «Гам-КОВИД-Вак», более известной как «Спутник V».

Напомним, что c января на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Красноярск, Ачинск, Уяр, Иланская, Саянская, Ужур действуют стационарные прививочные пункты, где прививается местное население, прикрепленное к учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД».

Кроме того, любой желающий может сделать прививку от COVID-19 в медпункте на железнодорожном вокзале станции Красноярск. В настоящее время, с целью ускорения процесса вакцинации населения, здесь в круглосуточном режиме работают два прививочных кабинета. Врачи медпункта ежедневно прививают несколько сотен человек. 

Пункт вакцинации на вокзале открыт в рамках взаимодействия ОАО «РЖД» и Министерства здравоохранения Красноярского края. 

Добавим, что на КрасЖД уже вакцинировано от COVID-19 более 15 тыс. железнодорожников. Это половина коллектива магистрали.

В первую очередь от новой короновирусной инфекции были привиты сотрудники, которые в силу своих служебных обязанностей контактируют с большим количеством людей – работники вокзалов, проводники, билетные кассиры.  Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. 

 

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