В парке «Роев ручей» в детском кафе нашли просроченные леденцы и другие множественные нарушения

«Роев ручей» давно стал одним из символов города Красноярск. Каждый день, а особенно в выходные, жители города и гости приезжают сюда, чтобы подышать свежим воздухом, понаблюдать за животными, покататься на аттракционах.

Краевой Роспотребнадзор в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» проверил детское кафе.

Карамель, которая продавалась, оказалась с истёкшим сроком годности. Также не было документов на напитки собственного производства. Масочный режим в кафе тоже нарушался, не проводилась ежедневная влажная уборка, а у сотрудников и вовсе не оказалось медкнижек. На половом покрытии сколы и трещины, а на стенах частично отсутствует кафель — давно не проводился ремонт.

Андрей Горбань, директор парка флоры и фауны «Роев ручей» сожалеет, что так произошло:

— Сказывается пандемия, да и сами, видимо, расслабился. Все нарушения недопустимы, и они в обязательном порядке будут устранены. Мы постараемся сделать всё, чтобы их не допускать. А в кафе давно идёт ремонт, он будет ускорен.

За нарушения предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 6.3, ст. 6.6 КоАП РФ, юридическим лицам грозит штраф 30–50 тыс руб. или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы направлены в прокуратуру Кировского района.

Фото: kraskompas.ru