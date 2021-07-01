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Со Свердловского района вывезено около 2 тысяч кубометров мусора

Главная Общество
Красноярск
14:00 1 Июля 2021
общество, экология, красноярск, мусор
Фотография © admkrsk.ru
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Работу по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Свердловском районе продолжает подрядная организация «Бакмэн», сообщается на сайте администрации города Красноярск. После подрядчик, по возможности, выравнивает рельеф и отсыпает участок грунтом.

— За полгода убрано 10 крупных свалок и примерно 20 мелких. Вывезено порядка 1 900 кубометров мусора, — отмечает Алексей Дягилев, руководитель администрации Свердловского района. — Выявляются подобные свалки специалистами отдела по жизнеобеспечению района в ходе еженедельных комиссионных объездов и в результате обращений горожан.

На прошлой неделе «Бакмэн» ликвидировал свалки около СНТ «Заря», было вывезено 400 кубометров мусора.

Кстати, наибольшее количество мусора вывезено с улиц Саянская, Складская, Базайская, Полтавская.

В местах, где объёмы мусора небольшие, работает мобильная бригада Свердловского района, состоящая из трёх человек. Она была создана по инициативе мэра Сергея Ерёмина. Мобильная бригада убирает территории, незакреплённые за городскими службами или управляющими организациями. За неделю их силами с территории района вывозится в среднем около 10 кубометров мусора.

В среднем за неделю силами мобильной бригады, которая состоит из трех человек, с территории района вывозится около 10 кубометров мусора. За шесть месяцев они ликвидировали больше двадцати свалок.

Стоит напомнить жителям, что за организацию несанкционированной свалки предусмотрены штрафы: физическим лицам от 1 до 4 тыс руб., при повторном нарушении — до 5 тыс руб., юридическим лицам — от 30 до 200 тыс руб.

​Сообщать о фактах нарушения правил утилизации отходов в Свердловском районе можно в отдел по жизнеобеспечению и благоустройству по тел.: 261-42-15.

Общество / НОВОСТИ
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