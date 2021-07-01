Безопасны ли применяемые в России вакцины против COVID-19?

О вакцинации и мифах вокруг неё рассказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

— Безопасны ли применяемые сегодня в России вакцины против COVID-19?

— Можно быть абсолютно уверенным, что вакцина безопасна. Международный протокол для вакцин настолько жёсткий, что отступить от него на шаг не представляется возможным.

— А точно поможет вакцинация от коронавируса? Ведь известны случаи, когда заболевали вакцинированные люди.

— В этом можно быть абсолютно уверенным. Мы честно говорим о том, что вакцинация позволяет избежать реанимации и тяжёлого течения заболевания. Лёгкие формы инфекции могут быть, в этом, собственно, и опасность лёгкой, малосимптомной или бессимптомной форм коронавирусной инфекции у вакцинированных, так как они могут быть источником инфекции. Поэтому, забегая вперёд, могу сказать, им показано ношение масок.

— Были ли в российской истории примеры, когда люди отказывались от вакцин, не верили в них?

— Практически 210 лет назад впервые в России началось прививание. С того момента и появились антипрививочники. В настоящий момент сохранятся всё как 200 лет назад, хотя, на самом деле, наука шагнула семимильными шагами, производство абсолютно другое - супер современное и супер технологичное. Но, по-прежнему, есть люди, которые сомневаются и поэтому правильная, доступная информация, полученная из уст, прежде всего, медиков, а не с каналов, которые выпускают фейковую информацию, будет залогом того, что лёд недоверия будет таять и большее количество людей прибегнет к вакцинированию. Вакцина на данный момент рассматривается, как средство для спасения жизни.

— Что такое постковидный синдром?

— Мы прекрасно знаем, что и у лиц молодого возраста при лёгком течении заболевания отмечается, так называемый, лонгковидный или постковидный синдром. Потеря памяти, бессонница, выпадение волос – это далеко неполный перечень из 65, которые регистрируются после COVID-19.

— Стоит ли в текущей ситуации ждать «проверенной» вакцины и отказаться от вакцинации?

— На самом деле, это неоправданная тактика, потому что ключевым моментом является внутренняя готовность вакцинироваться, я бы сказал, здесь и сейчас. Нужно позаботиться о своём здоровье, о своём будущем и, по сути, мы играем со смертью.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС