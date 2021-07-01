Богучанская ГЭС стала призером конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края определило победителей ежегодного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам работы в 2020 году. АО «Богучанская ГЭС» заняло 3 место среди предприятий энергетики в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства».

Цель конкурса - привлечение внимания руководителей местного самоуправления и организаций к решению социально-трудовых вопросов; развитие и совершенствование системы социального партнерства на уровне городов и районов края, а также в организациях, независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности. Основными критериями определения победителей смотра-конкурса стали динамика среднемесячной заработной платы; расходы предприятия на оздоровление работников (оплата путевок, проезда к месту отдыха и т.д.); затраты на улучшение жилищных условий работников, мероприятия по улучшению условий и охраны труда, переподготовку и повышение квалификации кадров.

На Богучанской ГЭС действует система непрерывного повышения квалификации сотрудников, пропагандируется здоровый образ жизни, формируются и развиваются корпоративные традиции, в том числе волонтерства. Сотрудникам станции компенсируют расходы на санаторно-курортное оздоровление и лечение, дорогу к месту отдыха и обратно. Генеральный директор, как представитель работодателя и председатель первичной профсоюзной организации «Богучанская ГЭС» Красноярской краевой общественной организации – «Всероссийский Электропрофсоюз», как представитель трудового коллектива подписали в январе 2021 года коллективный договор АО «Богучанская ГЭС» на 2021 – 2023 годы.

По материалам Богучанской ГЭС

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Богучанская ГЭС - четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, самый масштабный в России проект по достройке мощной гидроэлектростанции. Возведение ГЭС было приостановлено в советское время из-за недостаточного финансирования. Достройка станции возобновлена в 2006 году компаниями ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ после заключения Соглашения о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) в составе Богучанской ГЭС со среднемноголетней выработкой электроэнергии 17 600 млн. кВтч и алюминиевого завода производительностью 600 тыс. тонн металла в год. Мощность станции – 2997 МВт, в машинном зале установлено девять гидроагрегатов.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

РУСАЛ (https://www.rusal.ru/) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2014 году на долю компании приходилось около 7% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL).



