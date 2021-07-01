Красноярский тренер по регби включен в российский Зал славы

Высший Совет Федерации регби России признало заслуги главного тренера «Енисей-СТМ» Александра Первухина и включило его имя в Зал славы российского регби, сообщает Крайспорт.

Заслуженный тренер прошёл путь от играющего тренера до наставника и руководителя клуба. С 1995 до 2001 стал главным тренером «Енисей-СТМ». Сейчас регбисты Красноярской команды – 11-кратные чемпионы России, 7-кратные обладатели Кубка страны, 3-кратные победители Суперкубка России, дважды побеждали в «Континентальном Щите» и 5 сезонов играют в Кубке Вызова.

В 2014 году Александра назначили главным тренером сборной России. Свой пост он занимал до весны 2018 года.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края